Politik

Hohes Risiko für Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates in Gesundheitsberufen

Freitag, 17. Februar 2017

Berlin – Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates gehören zu den häufigsten Gründen für Krankschreibungen. Sie verursachen fast jeden vierten Arbeitsunfähig­keits­­tag in Deutschland. Das geht aus dem Forschungsbericht „Berufskrankheiten durch me­chanische Einwirkungen“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hervor.

Manche der Erkrankungen sind demnach auch als Berufskrankheiten aner­kannt. Beson­ders hoch ist das Risiko für Frauen in Pflegeberufen, in der Geburts­hilfe so­wie in medizi­nischen Fachberufen. Bei den Männern sind vor allem Bergleute und Stein­bearbeiter, Be­schäftigte in der Baubranche sowie Hilfsarbeiter betroffen.

