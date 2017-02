Berlin – Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin geht mit einem vollständig neuen Vorstand in die neue Wahlperiode. Margret Stennes, Mathias Coordt und Günter Scherer wurden am Wochenende von der......

01.07.16

Berlin – Die Rettungsstellen in Berlin sind überlastet. Die Wartezeiten sind lang. Ein Grund: Immer mehr Patienten drängen in die Notaufnahmen, obwohl sie nicht zwingend in die Rettungsstelle gehören.......