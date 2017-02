Politik

Deutschland fördert Austausch mit Kliniken in Entwicklungsländern

Montag, 20. Februar 2017

München – Für deutsche Hochschulen sind Partnerschaften mit Universitäten im Ausland Normalität – jetzt gibt es einen ähnlichen Ansatz auch für Krankenhäuser. Entwicklungs­mi­nister Gerd Müller (CSU) überreichte heute in München Förder­zusagen an die ersten Vereine und Kliniken, die sich um eine „Klinikpartner­schaft“ beworben hatten.

Die Finanzierung des 2016 konzipierten Programms teilt sich die Bundesregierung mit der Else-Kröner-Fresenius-Stiftung. Ziel der Förderung von maximal 50.000 Euro pro Pro­jekt ist eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung in Entwicklungs- und Schwel­lenländern. In der ersten Runde wurden 46 Partnerschaften bewilligt. Bis zum Jahres­en­de sollen es 100 Kooperationen werden.

Klinikpartnerschaften: Interview mit Gerd Müller (CSU), Bundesentwicklungsminister und Prof. Dr. med. Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer – „Es geht um Partnerschaften auf Augenhöhe“ Der Minister und der Ärztepräsident darüber, dass nachhaltige Hilfe ohne privates Engagement nicht möglich ist, deutsche Ärzte große Bereitschaft zum kollegialen Austausch zeigen und Helfer die besten Botschafter eines Landes sind Herr Minister Müller, was versprechen Sie sich von dem neuen Projekt der Klinikpartnerschaften? Müller: Auslöser war die Ebola-Krise in Westafrika im Jahr 2015, die uns [...]

Das Evangelisch-Lutherische Diakoniewerk im bayerischen Neuendettelsau erhält aus dem Fördertopf Geld, um das Nkoaranga Lutheran Hospital in Tansania bei der Behand­lung von Kindern mit Klumpfuß zu unterstützen.

Das Münchner Klinikum rechts der Isar will die Unfallchirurgie und Orthopädie am Komfo Anokye Teaching Hospital im ghanaischen Kumasi verbessern. Der Verein Archemed wird Kliniken in Eritrea beim Aufbau von Stationen für Frühchen und krank geborene Kin­der helfen.