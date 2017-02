Politik

Bundestagswahl: NRW-CDU bestätigt Gröhe als Spitzenkandidaten

Montag, 20. Februar 2017

Bad Sassendorf – Die CDU in Nordrhein-Westfalen zieht mit dem Spitzenkandidaten Her­mann Gröhe in den Bundestagswahlkampf. 238 Delegierte der Landesvertreterver­samm­lung stimmten am Samstag in Bad Sassendorf mit 98 Prozent der abgegebenen Stimmen dafür, den Bundesgesundheitsminister auf Listenplatz eins zu setzen.

Zuletzt hatte über drei Legislaturperioden Norbert Lammert als Spitzenkandidat den mit­gliederstärksten CDU-Landesverbandes angeführt. Der Bundestagspräsident hatte je­doch wie Wolfgang Bosbach bekanntgeben, dass er bei der Wahl am 24. September nicht wieder antritt.

Auf Platz zwei der Landesliste wählten die Delegierten mit 94,3 Prozent Karl-Josef Lau­mann. Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung und Staatssekretär im Bundes­gesund­heitsministerium ist bislang nicht im Bundestag vertreten.

Gröhe zeigte sich nach der Ab­stimmung zufrieden: „Ich war schon nach dem Votum des Landesvorstands mit Rückenwind nach Bad Sassendorf gekommen. So ein deutliches Ergebnis aber gibt mir persönlich noch einen besonderen Schub für den Wahlkampf“, sagte der Minister.

Rudolf Henke, Abgeordneter des Deutschen Bundestags und Mitglied im Bundes­tagsge­s­undheitsausschuss sowie Chef des Marburger Bundes (MB) und Präsident der Ärzte­kammer Nordrhein ist auf Platz 31 der Landesliste vertreten.

Jens Spahn, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, steht nicht auf der Liste. Er tritt im westlichen Münsterland in einem Wahlkreis mit einem für die CDU sicheren Direkt-Mandat an.