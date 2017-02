Ausland

Drohende Hungersnot am Horn von Afrika: Hilfe aus Deutschland

Montag, 20. Februar 2017

Berlin – Die Bundesregierung stellt angesichts einer drohenden Hungersnot 16,5 Millio­nen Euro für humanitäre Hilfe in Somalia zur Verfügung. Die anhaltende Dürre sei „eine ganz große Herausforderung“ für Somalia, Äthiopien und Kenia, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, heute in Berlin.

Schwerpunkte der Hilfe sollten die Nahrungs- und Trinkwasserversorgung sowie die Ko­or­dinierung der Hilfsmaßnahmen in diesen drei Ländern sein. Die Hilfsorganisation Care hatte in der vergangenen Woche erklärt: „Wir sehen ähnliche Warnsignale wie 2011, als mehr als 260.000 Menschen während der Hungersnot in Somalia starben.“ © dpa/aerzteblatt.de