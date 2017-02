Medizin

Wie Nüsse das Wachstum von Krebszellen hemmen

Montag, 20. Februar 2017

Jena – Einen molekularen Mechanismus für die antikanzerogenen Wirkungen von In­halts­stoffen aus Nüssen haben Wissenschaftler aus Jena entdeckt. Die Arbeit ist in dem Magazin Molecular Carcinogenesis erschienen (2017; doi: 10.1002/mc.22606).

„Bereits seit Längerem wissen wir, dass Nüsse voller Inhaltsstoffe stecken, die gut sind für das Herz- und das Kreislaufsystem, die vor Übergewicht schützen oder vor Dia­be­tes“, erläuterte Wiebke Schlörmann vom Lehrstuhl für Ernährungstoxikologie der Uni Jena. Auch ihre vor Darmkrebs schützende Wirkung habe sich bereits in zahlreichen Studien angedeutet. „Was wir bislang noch nicht im Detail wussten, ist, worauf die protektive Wir­kung von Nüssen beruht“, erläuterte sie.

Untersucht haben die Forscher die Wirkung von insgesamt fünf verschiedenen Nuss­sor­ten: Macadamia-, Hasel- und Walnuss sowie Mandeln und Pistazien. Dazu sind die Nüsse künstlich im Reagenzglas „verdaut“ worden. Die so entstandenen Verdauungs­produkte ha­ben die Wissenschaftler anschließend auf ihre Wirksamkeit an Zelllinien untersucht. Da­bei haben sie festgestellt, dass etwa die Aktivität der Schutzenzyme Katalase und Su­peroxiddismutase in den behandelten Zellen ansteigt. Außerdem wurde durch die Ver­dau­ungsprodukte in den behandelten Krebszellen der programmierte Zelltod induziert.

Die Wissenschaftler folgern, die gesundheitsfördernde Wirkung von Nüssen beruhe un­ter anderem darauf, dass sie die körpereigene Abwehr zur Entgiftung von reaktiven Sau­erstoffspezies aktivieren.