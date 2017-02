Hochschulen

Heidelberger Zentrum für Bewegungsforschung beginnt seine Arbeit

Montag, 20. Februar 2017

Heidelberg – Am 1. Februar hat an der Universität Heidelberg das Heidelberg Center for Motion Research mit seiner Forschungsarbeit begonnen. Die Carl-Zeiss-Stiftung unter­stützt die Einrichtung mit 800.000 Euro für vier Jahre. Informatiker, Mathematiker, Physi­ker, Sportwissenschaftler, Psychologen, Physiologen und andere Experten der Universi­tät Heidelberg werden dort mit externen Partnern gemeinsam die Komplexität menschli­cher Bewegungsformen erforschen.

Neben der Entwicklung neuer Bewegungsstudien wollen die Forscher auch Zusammen­hänge zwischen Bewegung, Psyche, Kognition und Physis untersuchen. „Wir verfolgen mit unserer Arbeit das Ziel, qualitativ beschreibende Ansätze der Geistes- und Verhal­tens­wissenschaften mit quantitativen modellbasierten und experimentellen Ansätzen der Naturwissenschaften zu verbinden“, erläuterte die Koordinatorin des Zentrums, Katja Mombaur. Dabei widmen sich die Wissenschaftler auch speziellen Lebensbereichen wie Bewegung im Alter, am Arbeitsplatz und im Sport.

