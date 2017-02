Medizin

Fünf Tage Fasten im Monat könnte Herz-Kreislauf-Erkran­kungen vorbeugen

Montag, 20. Februar 2017

Los Angeles – Eine „fasting-mimicking” Diät, die an fünf Tagen im Monat die Nahrungs­zufuhr auf ein Minimum beschränkt, hat in einer randomisierten kontrollierten Studie in Science Translational Medicine (2017; doi: 10.1126/scitranslmed.aai8700) mehrere kardiovaskuläre Risikofaktoren vermindert. Am meisten profitierten Personen mit erhöhten Ausgangswerten.

Wer regelmäßig fastet, lebt länger. Dies gilt nicht nur für die Bäckerhefe S. cerevisiae, Mäuse oder Menschenaffen (wo die Ergebnisse der Experimente aber umstritten sind), sondern vielleicht auch für den Menschen. Ein Beweis für eine lebensverlängernde Wirkung des Fastens steht noch aus. Er müsste in einer randomisierten Ernährungs­studie geführt werden, deren Teilnehmer langfristig einer Kalorienrestriktion ausgesetzt wären. Dazu dürften nur wenige Menschen bereit sein.

Als Alternative zu der strengen Diät, der die Versuchstiere in den Experimenten ausgesetzt waren, hat Valter Longo, der Direktor des „Longevity Institute“ an der Universität von Südkalifornien in Los Angeles eine „fasting mimicking diet“ (FMD) erdacht. Die FMD beschränkt das Fasten auf fünf Tage im Monat, in denen die Probanden auch nicht vollständig auf das Essen verzichten müssen. Die FMD erlaubt am ersten Tag noch 1.090 Kilokalorien (von etwa 2.000 Kilokalorien, die ein Mensch in sitzender Tätigkeit täglich verbraucht). An den Tagen 2 bis 5 wird die Nahrungs­aufnahme dann auf 725 Kilokalorien eingeschränkt.

In einer randomisierten Cross-Over Studie testeten hundert Probanden im Alter von 20 bis 70 Jahren die Diät für jeweils drei Monate. 71 Probanden hielten bis zum Ende durch. Die FMD könnte deshalb für viele Menschen durchaus ein gangbarer Weg sein.

Obwohl die Teilnehmer an den restlichen Tagen des Monats keinen Einschränkungen unterworfen waren, nahmen sie in den drei Monaten durchschnittlich 2,6 kg ab. Die Gewichtsreduktion betraf ausschließlich das Fettgewebe. Der Bauchumfang verminderte sich um 4,1 cm. Der Body-Mass-Index sank um 2,1 Punkte (von 27,4 auf 25,3 kg/m2).

Auch einige kardiovaskuläre Risikofaktoren verbesserten sich. Der Blutdruck sank um 4,5/3,1 mm Hg. Der insulinähnliche Wachstumsfaktor IGF 1 ging um 21,7 bis 46,2 ng/ml auf Werte zurück, die laut Longo mit einem verminderten Krebsrisiko assoziiert sind.

Triglyzeride, Cholesterin und der Nüchternblutzucker besserten sich ebenfalls, wobei die Effekte weitgehend auf Teilnehmer mit erhöhten Ausgangswerten beschränkt blieben. Bei Teilnehmern mit einem Triglyzeridwert von über 100 mg/dl kam es zu einem Rückgang um 19,1 mg/dl, bei einem Ausgangs LDL-Cholesterin von über 199 mg/dl kam es zu einem Rückgang um 6,2 mg/dl.

Die Unterschiede blieben allerdings unterhalb des Signifikanzniveaus, so dass der Beweis einer gesundheitsfördernden Wirkung streng genommen nicht gelungen ist. Die Studie war allerdings an gesunden Probanden durchgeführt worden. Der nächste Schritt könnte laut Longo eine große randomisierte klinische Studie sein, die die Auswirkungen von FMD an Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen untersuchen würde.

Bisher ist unklar, wer diese Studie finanzieren könnte. Longo hat zwar zur Vermarktung der FMD eine Firma gegründet, die die Zutaten für die Diät als Fertignahrungsmittel anbietet (was bei Nahrungsergänzungsmitteln ohne FDA-Zulassung möglich ist). Die 5-Tages-Ration kostet laut Medienberichten 250 US-Dollar.