Darmflora könnte Alzheimerrisiko beeinflussen

Dienstag, 21. Februar 2017

Lausanne – Die Zusammensetzung der Darmflora könnte die Menge von Amyloidab­lage­run­­gen im Gehirn beeinflussen und so auch das Risiko für eine Alzheimerkrankung er­höh­en. Dies legen Tierstudien nahe, die Forscher an der Eidgenössischen Technische Hochschule Lausanne durchgeführt haben. Sie berichten in Scientific Reports (doi:10.1038/srep41802).

Die Darmflora des Menschen wird durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst. Bei Säug­­­lin­gen wird die Darmflora durch vaginale Bakterien und die Muttermilch geprägt. Im weiteren Verlauf sind Genetik, Ernährung, Erkrankungen und Medikamenteneinnahme für die Darmflora bedeutsam. Der Zusammenhang zwischen Darm und neurodegene­ra­ti­ven Erkrankungen spielt in der Neurowissenschaften eine immer wichtigere Rolle.

So zeig­te eine Studie, dass eine Durchtrennung des Nervus Vagus, eine mittlerweile ver­al­te­te Operationsmethode bei Magengeschwüren, das Risiko eines Morbus Parkinson senkt (doi:10.1002/ana.24448). Forscher der Universität Freiburg konnten außerdem nach­wei­sen, dass die Darmflora auch das zentralnervöse Immunsystem und Entzün­dungs­zu­stän­de im Hirn beeinflusst (doi:10.1080/15592294.2015.1039216).

In der aktuellen Studie züchteten die Forscher Mäuse, die eine alzheimerähnliche Er­kran­kung mit Ablagerungen von Beta-Amyloid im Gehirn entwickelten. Sie stellten fest, dass diese Mäuse eine andere Darmflora aufwiesen als gesunde Vergleichsmäuse. Um den Einfluss dieser speziellen Darmflora auf Alzheimer zu untersuchen, wurden die er­krankten Mäuse so aufgezogen, dass sie keine Bakterien in ihrem Darm trugen.

Es zeig­te sich, dass diese Mäuse weniger Amyloidablagerungen im Gehirn entwickelten. Wenn diese Mäuse mit der Darmflora anderer Alzheimermäuse beimpft wurden, entwickelten sie mehr Ablagerungen als Mäuse, die Bakterien gesunder Mäuse erhielten.