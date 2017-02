Hochschulen

Internettechnologie soll drohender Versorgungslücke begegnen

Dienstag, 21. Februar 2017

Lübeck – Die Universität zu Lübeck und das US-amerikanische Internettechnologie­unter­nehmen Cisco haben den gemeinsamen Aufbau des „Centers for Open Innovation in Connected Health“ vereinbart. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und zunehmender Versorgungsengpässe in den ländlichen Regionen soll es vor allem Mög­lichkeiten der Patientenversorgung in strukturschwachen Gebieten auf der Basis von Internettechnologie erforschen und entwickeln.

Mit den Forschungsschwerpunkten „Telemedizin für den ländlichen Raum“ und „Internet der Dinge in Medizin und Pflege“ haben sich die Partner vorgenommen, die Patienten­ver­sorgung durch die Balance von stationären und digitalen Angeboten flexibler und effektiver zu machen. Weitere Projekte sind „Primärarztpraxis der Zukunft“, „Big-Data-Analyse multimorbider Patienten“ und „Ambient Care – Ambiente Pflegesysteme“.

„Die wissenschaftliche Eva­luation dieser telemedizinischen Ansätze ist gerade für zu­künf­tig möglicherweise unter­versorgte Gebiete von größter Bedeutung. So werden in den Pro­jekten Determinanten beispielsweise für eine bedarfsgerechte Implementierung von Telemedizin in die wohnortnahe Versorgung mit erhoben“, erläuterte Jost Steinhäuser, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin in Lübeck.