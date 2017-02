Vermischtes

Altenpflege: Einrichtungen können Pflegekräfte nicht halten

Dienstag, 21. Februar 2017

Münster – Die Altenpflegeeinrichtungen im Münsterland haben Probleme, Pflegekräfte zu gewinnen und langfristig zu halten. Das ergab eine Umfrage des Netzwerks Gesundheits­wirtschaft Münsterland.

Befragt wurden 528 Einrichtungen der Altenhilfe in den Kreisen Borken, Coesfeld, Wa­ren­dorf, Steinfurt sowie in der Stadt Münster. Die Einrichtungen be­klagen steigende Fehl­zeiten und eine zunehmende Fluktuation. „Der Leidensdruck ist sehr groß“, betonte Johannes Technau, Geschäftsführer des Netz­werks Gesundheits­wirt­schaft Münsterland.

Anzeige

In der Umfrage wurde auch ermittelt, wie Abhilfe geschaffen werden kann. 80 Prozent der Einrichtungen nannten die Optimierung der Mitarbeitergesundheit. Allerdings fehlten den Häusern dafür die notwendigen Ressourcen, wie es hieß.