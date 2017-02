Vermischtes

Streit um Abtreibungen: Nach Chefarzt geht auch Klinikchef

Dienstag, 21. Februar 2017

Dannenberg/Fulda – Nach dem Streit um Schwangerschaftsabbrüche an der Capio-El­be-Jeetzel-Klinik in Dannenberg hat der Krankenhausträger den Klinikchef entlassen. Das Verhältnis mit dem Verwaltungsdirektor sei beendet, bestätigte die Capio Deutsche Klinik GmbH in Fulda heute entsprechende Medienberichte. Die Geschäftsführung sehe unüberbrückbare Differenzen, hieß es in einer Mitteilung.

Anfang Februar hatte der erst vor kurzem berufene Gynäkologie-Chefarzt seinen Rück­zug aus der Klinik angekündigt. Er war in die Kritik geraten, nachdem er unter Berufung auf seinen christlichen Glauben Abtreibungen abgelehnt hatte. Der Klinikchef hatte sein Vorgehen verteidigt.

Anzeige