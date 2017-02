Politik

Umzug der Europäischen Arzneimittelagentur: Auch Hamburg meldet sich

Mittwoch, 22. Februar 2017

Hamburg – Nach Berlin und Bonn will nun auch Hamburg zum neuen Sitz der Europäi­sch­en Arzneimittelbehörde EMA werden. Die zuständigen Senatoren für Gesundheit und Wirt­schaft hätten das Interesse der Hansestadt bei Bundesgesundheitsminister Her­mann Gröhe (CDU) bekundet und sich für eine „starke deutsche Bewerbung“ ausge­sprochen, erklärte die Hamburger Gesundheitsbehörde heute.

Wegen des bevorstehenden Austritts Großbritanniens aus der EU stellt sich in absehba­rer Zeit auch die Frage nach einem neuen Standort für die derzeit in London ansässige Europäische Arzneimittelagentur (EMA), die unter anderem für die europaweite Zulas­sung von Medikamenten zuständig ist. Vor der Hamburger Landesregierung hatten bereits Berlin und Bonn erklärt, die Aufsichtsbehörde gern bei sich anzusiedeln.

Nach Angaben der Hamburger Gesundheitsbehörde gibt es entsprechende Bestrebun­gen jedoch anscheinend auch in ausländischen Städten in Frankreich, Spanien und bei den skandinavischen EU-Mitgliedern. Angesichts der in diesem Jahr beginnenden EU-Aus­trittsverhandlungen mit Großbritannien erscheine es daher „angezeigt“, wenn sich Bund und Ländern bald auf einen gemeinsamen deutschen Bewerber verständig­ten. Hamburg habe dabei gute Erfolgschancen.