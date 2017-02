Ausland

EU fordert mehr Einsatz für gesünderes Essen in Schulkantinen

Donnerstag, 23. Februar 2017

Brüssel – Die EU-Kommission fordert einen stärkeren Einsatz der Mitgliedstaaten für ge­sundes Essen in Schulen. In einem nun veröffentlichten Bericht warnen Experten vor der steigenden Anzahl übergewichtiger Kinder. Demnach wiegen schätzungsweise 15 Pro­zent der Kinder und Jugendlichen in der EU zu viel, fünf Prozent leiden an Fettleibigkeit.

Eine ausgewogene Ernährung in den Schulen könne einen Beitrag leisten, diese Zahlen zu senken.

Die Experten gehen davon aus, dass Kinder im Durchschnitt 35 Prozent ihres täglichen Energiebedarfs beim Mittagessen in der Schule aufnehmen können. Rechnet man Früh­stück und Snacks hinzu, seien es sogar mehr als 50 Prozent. Schulen seien demnach die „ideale Umgebung“, um Kindern gesundes Nahrungsverhalten beizubringen.

Anzeige

Die Wissenschaftler gehen in ihrem Bericht auf verschiedene Lebensmittelgruppen und Nährstoffe ein und geben Empfehlungen ab. Deutschlands Schulkantinen sind darin un­ter anderem als positives Beispiel für schonendes Garen zum Erhalt von Nährstoffen ge­nannt. Entgegen der deutschen Vorgabe, nach der maximal zwei von 20 Hauptgerichten Süßspeisen sein dürfen, empfehlen die Forscher, gar keine süßen Hauptspeisen anzu­bieten.