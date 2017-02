Ausland

Cannabis: Niederländisches Unterhaus stimmt für weitere Legalisierung

Mittwoch, 22. Februar 2017

Den Haag – Das Unterhaus des niederländischen Parlaments hat sich gestern mit knapp­er Mehrheit für die Legalisierung eines umfangreicheren Anbaus von Cannabis­pflanzen ausgesprochen. 77 Abgeordnete stimmten für die Vorlage und 72 dagegen, wie der Sender NOS berichtete. Die Initiative ging von der Abgeordneten Vera Berg­kampf von der Partei D66 aus. Das Gesetz bedarf noch der Zustimmung des Ober­hauses. Dort ist ein Votum vor den Neuwahlen am 15. März aber unwahrscheinlich.

In den Niederlanden wurde Marihuana zum persönlichen Gebrauch 1976 während der Hippiebewegung entkriminalisiert. Seither dürfen bis zu fünf Gramm in Coffeeshops ver­kauft und bis zu fünf Pflanzen angebaut werden. Inzwischen gibt es etwa 600 Coffee­shops im Land mit einem Jahresumsatz von mehreren hundert Millionen Euro. Die Coffeeshops locken auch Touristen aus dem Ausland an.

Das in dem Gesetz vorgesehene System sieht eine staatliche Kontrolle der Cannabis­zucht vor. „Für die Gesundheit der Bürger wird es besser sein zu wissen, woher die Pflan­­zen stammen“, sagte Bergkamp. Gegner der Initiative verweisen darauf, dass die Zucht von Cannabispflanzen nicht mit internationalen Rechtsverpflichtungen im Einklang stehe und dazu führen könne, dass es mehr jugendliche Drogenabhängige gebe.