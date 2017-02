Vermischtes

Höhepunkt der Grippewelle scheint überschritten

Mittwoch, 22. Februar 2017

Berlin – Die schlimmste Phase der Grippesaison in Deutschland ist wahrscheinlich über­standen. Die Welle halte zwar an, allerdings scheine der Höhepunkt überschritten zu sein, schreiben Experten des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) heute in ihrem aktuell­en Wochenbericht. Demnach wurden zuletzt in einer Woche rund 14.900 bestä­tigte Influ­enza-Fälle gemeldet. Zuvor waren es noch mehr als 17.000 gewesen.

Seit Saisonbeginn im Oktober erkrankten damit nachweislich knapp 80.000 Menschen in Deutschland an Grippe. Die tatsächlichen Zahlen nicht im Labor bestätigter Fälle dürften deutlich höher liegen.

Anzeige