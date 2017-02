Hochschulen

Modernes Funksystem für Notfälle im Uniklinikum Halle

Mittwoch, 22. Februar 2017

Halle – Das Universitätsklinikum Halle hat ein neues Funksystem für Notfallsituationen einge­rich­tet. Bei Bränden oder anderen Katastrophen am Hauptstandort des Klinikums könnten sich Feuerwehrmänner mit Hilfe der modernen digitalen Funkanlage unterein­ander bess­er verständigen, teilte das Uniklinikum heute mit.

Dadurch könnten Brände letztlich schneller gelöscht werden. Die Anlage ermögliche zu­dem eine behördenübergreifende Kommunikation, betonte Innenminister Holger Stahl­knecht (CDU). Nach Angaben des Klinikums wurden 840.000 Euro in die neue Technik investiert.

