Politik

Akademisierung der Gesundheitsberufe stockt weiter

Donnerstag, 23. Februar 2017

Düsseldorf/Berlin – Die Verzögerungen bei der Akademisierung von Gesundheits­berufen hat die nordrhein-westfälische Gesundheitsministerin Barbara Steffens (Grüne) kritisiert. „Die Modellstudiengänge sind inzwischen erfolgreich erprobt. Die Studiengänge sind be­liebt und tragen dazu bei, dass in wichtigen Gesundheitsberufen gut qualifizierter Nach­wuchs ausgebildet wird“, erklärte Steffens anlässlich eines Fachgesprächs mit Vertreten von Modellhochschulen in Düsseldorf. Leider hätten die positiven Ergebnisse der Be­gleit­forschung aber nicht dazu geführt, dass der Bund die akademischen Aus­bildungs­gänge in einen Regelbetrieb überführt habe.

Der Bund hatte in den vergangenen Jahren in den Berufsgesetzen der Alten- und Kran­ken­pflege, der Geburtshilfe, der Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie Modell­klau­­seln aufgenommen. Ziel war, die Akademisierung in den Pflege- und Gesundheits­fachberufen zu erproben.

Anzeige

Seit 2010 bieten die Modellhochschulen an insgesamt sieben Standorten in Nordrhein-Westfalen 422 Studienplätze für ein Bachelorstudium in den Gesundheitsfachberufen an. Diese wurden bereits im Jahr 2014 erfolgreich evaluiert. Dennoch hat der Bundes­gesetz­geber die von vielen Experten erwartete sogenannte Entfristung der Modellklau­seln ge­setzgeberisch nicht umgesetzt. Durch das dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG III) hat er Ende 2016 die Modellklauseln in den Berufsgesetzen der Ergotherapie, Physio­therapie, Logopädie und der Hebammenkunde vielmehr bis zum 31. Dezember 2021 verlängert.