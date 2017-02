Ausland

Deutsche Helfer fordern stärkeren Kampf gegen Hunger in Ostafrika

Mittwoch, 22. Februar 2017

Johannesburg – Ein Zusammenschluss deutscher Hilfsorganisationen hat mehr Unter­stützung für den Kampf gegen die Hungerkrise in Ostafrika gefordert. Deutschland und andere internationale Geber müssten sich rasch engagieren, um eine weitere Zuspit­zung der Lage in Äthiopien, in Somalia und im Südsudan zu verhindern, erklärte die Ak­tion Deutschland Hilft heute. „Die Politik muss jetzt handeln“, forderte das Bündnis von 23 Hilfsorganisationen. Mehr als 15 Millionen Menschen seien von den Folgen einer an­hal­tenden Dürre betroffen, hieß es weiter.

Die Vereinten Nationen hatten vorgestern für Teile des Südsudans eine Hungersnot aus­ge­rufen. Rund 100.000 Menschen sind demnach unmittelbar vom Hungertod bedroht. Insgesamt brauchen in dem Land rund fünf Millionen Menschen Nahrungsmittelhilfe.

