Politik

Thüringen will mehr Hebammen ausbilden

Donnerstag, 23. Februar 2017

Erfurt – Angesichts von Engpässen bei Hebammen in Thüringen sollen künftig mehr Ge­burtshelferinnen ausgebildet werden. Im September starte in Erfurt ein weiterer Ausbil­dungs­gang, kündigte Sozialministerin Heike Werner (Linke) heute im Landtag an. Bereits im vergangenen Jahr habe an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena ein ent­sprechender Stu­diengang begonnen. Bis 2020 müssen alle Hebammen EU-weit einen Bachelorabschluss haben. Die Kapazitäten bei der Ausbildung müssten ausgebaut werden, forderte Werner.

„Offene Stellen können nicht besetzt werden“, sagte die Erste Vorsitzende des Hebamm­en-Landesverbands, Annika Wanierke, am Rande der Plenarsitzung. Nach ihren Anga­ben werden viele Geburtshelferinnen nach Großbritannien oder in die Schweiz abge­wor­ben. Notwendig sei zudem eine bessere Datenbasis, um zu wissen, wie viele Hebammen in den nächsten Jahren fehlten, sagte sie. Ihren Angaben zufolge arbeiten nicht wenige Hebammen in Kliniken und sind parallel selbstständig. Das werde nicht erfasst.

