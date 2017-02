Ausland

Drohende Hungerkatastrophe: UN-Chef bittet um Milliardenspenden

Donnerstag, 23. Februar 2017

New York – UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat wegen drohenden Hungerka­ta­stro­phen in vier Krisenstaaten einen dringenden Hilfsappell an die internationale Ge­mein­­schaft gerichtet. Die Hilfsorganisationen der UNO benötigten bis Ende März rund 4,2 Mil­li­­arden Euro, um Hungersnöte in Nigeria, Somalia, Südsudan und Jemen zu lindern, sag­te Guterres gestern in New York. Bislang stünden nur 85 Millionen Euro zur Verfügung.

Rund 20 Millionen Menschen seien in diesen Ländern vom Hunger bedroht, sagte er. Vie­le von ihnen seien durch Mangelernährung dem Tode nahe. „Sie sind anfällig für Krank­heiten, müssen ihr Vieh töten, um es zu essen, und auch ihr Saatgut als Nahrung verwenden", sagte Guterres­.

In Somalia, Südsudan und Jemen herrschen Bürgerkriege; im ölreichen Staat Nigeria ist der Nordosten vom Hunger bedroht, der durch die Dschihadistenmiliz Boko Haram desta­­bi­lisiert wird. Nach UN-Angaben spielt nur in Somalia die Dürre eine wichtige Rolle bei der Verknappung der Nahrungsmittel. In den anderen drei Ländern seien die drohenden Hungersnöte durch Bürgerkriege vom Menschen selbst verursacht.