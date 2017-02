Ausland

Terrorgefahr: Apotheker ohne Grenzen verlassen Philippinen

Freitag, 24. Februar 2017

Manila/Mindanao – Der deutsche Botschafter auf den Philippinen hat Hilfsorganisationen vor Ort mit Nach­druck gebeten, ihre deutschen Mitarbeiter wegen akuter Terrorgefahr aus Min­da­nao abzuziehen. Das hat die Hilfsorganisation Apotheker ohne Grenzen (AoG) mit­ge­teilt. Sie hat daher ihre ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen abgezogen.

Demnach heißt es bereits seit Längerem, dass Hinweise vorlägen, wonach Ausländer der­zeit sehr gefährdet seien und im Fokus von Terrororganisation, wie dem IS-Ableger Abu Say­yaff, stünden. Da gerade Friedensgespräche mit Präsident Rodrigo Duterte ge­scheitert seien, werden auch Unruhen seitens kommunistischer Rebellen befürchtet.

Ob und wie die Einrichtungen in Mindanao ohne Unterstützung deutscher Einsatzkräfte weiter besteh­en bleiben können, werde in den nächsten Wochen geklärt, hieß es von AoG. Die AoG-Geschäfts­führerin Eliette Fischbach äußerte sich besorgt. „Vor allen Din­gen haben die kranken Menschen in Not einen großen Schaden durch diese Situation“, sagte sie. Doch man könne die eigenen Leute nicht gefährden.