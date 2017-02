Medizin

Nutzen von Vitamin D bei Prävention weiter umstritten

Donnerstag, 23. Februar 2017

London – Vitamin D kann insbesondere bei Personen mit niedrigem Vitamin-D-Spiegel Atemwegsinfektionen vorbeugen. Dies fanden Forscher der Queen Mary University of London heraus. Sie veröffentlichten ihre Ergebnisse im British Medical Journal (2017; doi: 10.1136/bmj.i6583). Andere Forscher hingegen halten den Effekt für fraglich: Ob­wohl Studien gezeigt hätten, dass Vitamin D eine Immunantwort auf einige Viren und Bak­terien stimulieren könne, zeigten andere Studien, die den Einfluss von Vitamin D Sup­plementen auf die Entstehung von Atemwegsinfekten untersuchten, widersprüch­liche Ergebnisse.

Ein Team internationaler Forscher untersuchte in der nun im British Journal of Medicine erschienen Studie den Einfluss von Vitamin D auf das Risiko, an einem Atemwegsinfekt zu erkranken. Hierzu werteten sie einer Metaanalyse 25 randomisierte kontrollierte Stu­dien mit mehr als 11.000 Teilnehmern im Alter von null bis 95 Jahren aus.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass eine Nahrungsergänzung mit Vitamin D das Risiko für einen Infekt der Atemwege um zwölf Prozent senken konnte. Weiter fand das Team heraus, dass laut ihrer Datenlage 33 Personen Vitamin D einnehmen müssten, um eine Atemwegsinfektion zu verhindern. Als besonders wirksam erwies sich die tägliche oder wöchentliche Gabe von Vitamin D ohne zusätzliche Bolusgabe. Bei Patien­ten mit ei­nem sehr niedrigen Vitamin-D-Spiegel von unter 25 nmol/L konnten sie einen stärkeren schützenden Effekt feststellen. In diesem Fall müssten laut den Forschern lediglich vier Personen regelmäßig Vitamin D einnehmen, um einen Infekt zu verhindern.

Die Arbeitsgruppe unterstreicht die Sicherheit bei der Einnahme von Vitamin D, da es nur sehr wenige Unverträglichkeiten oder anderen potenzielle Risiken gebe. Insbeson­dere in Gegenden mit weitverbreitetem Vitamin-D-Mangel empfehlen die Forscher Nah­rungsergänzungen mit Vitamin D.

In einem verwandten Artikel hingegen ziehen Forscher, die sich ebenfalls mit der Wir­kung von Vitamin D auf die Entstehung von Krankheiten befassten, den Schluss, dass der klinische Nutzen von Vitamin D bei der Prävention von Krankheiten fraglich bleibt und erst noch in weiteren randomisierten kontrollierten Studien verifiziert werden muss.