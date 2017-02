Ausland

Entwicklungsminister fordert schnelle Nothilfe für Ostafrika

Freitag, 24. Februar 2017

Berlin – Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat die internationale Staaten­gemein­schaft aufgerufen, angesichts der Hungersnot im Südsudan schnelle finanzielle Unterstützung zu leisten. „Wir können nicht zusehen, wie die Menschen verhungern. Es muss doch möglich sein, weltweit fünf Milliarden Euro Nothilfe zur Stabilisierung der Lage aufzu­bringen“, sagte der CSU-Politiker am Freitag den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Wir brauchen auch dringend private Spenden

Das Bundesentwicklungsministerium trägt seinen Angaben zufolge in diesem Jahr 100 Millionen Euro zur Milderung der Hungerkrise in Ostafrika bei. „Andere Staaten müssen sich anschließen. Die Dimension der Herausforderung ist riesig, wir brauchen auch dringend zusätzlich private Spenden. Jede und jeder kann einen Beitrag leisten, das Überleben der Menschen in den Dürregebieten zu sichern“, sagte Müller.

Die Bundesregierung engagiert sich zugleich für die humanitäre Lage im Westen Afri­kas. Gemeinsam mit Norwegen, Nigeria und den Vereinten Nationen richtet sie am Frei­tag eine internationale Geberkonferenz in Oslo aus, um Hilfe für die Krisenregion um den Tschadsee aufzutreiben. Dort sind rund sieben Millionen Menschen auf Nahrungs­mittelhilfe angewiesen.

Mehr als 20 Millionen Men­schen leiden nach Angaben der Vereinten Nationen im Südsudan, in Somalia, im Nordosten Nigerias und im Jemen derzeit unter einem Mangel an Nahrungsmittels. Besonders schlimm ist die Situation im Südsudan, wo fünf Millionen Menschen unter Hunger leiden. Am Montag hatten die UN für Teile des Südsudans eine Hungersnot ausgerufen. Rund 100 000 Menschen sind demnach un­mittelbar vom Hungertod bedroht.