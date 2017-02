Ärzteschaft

Bundesärztekammer fordert Maßnahmen gegen Lieferengpässe wichtiger Medikamente

Freitag, 24. Februar 2017

Berlin – Die Bundesärztekammer (BÄK) hat ein Pflichtregister für Arzneimittelengpässe so­wie neue Rahmenbedingungen für die Preisgestaltung von Rabattverträgen gefordert. Aktuell sind laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) mehr als 23 Medikamente nicht lieferbar – darunter auch verschiedene Antibiotika sowie das Krebs­medikament Melphalan, das zur Vorbereitung der Stammzelltransplantation benötigt wird.

„Wenn wir die Versorgung mit überlebenswichtigen Medikamenten sicherstellen wollen, brauchen wir ein verpflichtendes Register und spürbare Sanktionen bei Nichtmeldung“, mahnte BÄK-Vorstandsmitglied Susanne Johna. Sie geht davon aus, dass die derzeit ge­meldeten Lieferengpässe nur die Spitze des Eisbergs sind. Bislang sind Pharmaunter­neh­men nicht verpflichtet, bestehende oder drohende Versorgungsengpässe zu melden.

Johna forderte zudem mehr Kompetenzen für die zuständigen Behörden. „Sie müssen die Möglichkeit erhalten, Pharmaunternehmen und Großhändlern Maßnahmen vorzu­schreiben, die die Verfügbarkeit wichtiger Medikamente sicherstellen“, sagte sie. Dazu gehöre auch der Aufbau von strategischen Reserven von wichtigen Medikamenten.