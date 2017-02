Vermischtes

Rhön-Klinikum verschiebt Prognose für 2017

Freitag, 24. Februar 2017

Bad Neustadt/Saale – Der Krankenhauskonzern Rhön-Klinikum rechnet für das lau­fen­de Geschäftsjahr mit geringeren Einnahmen bei verschiedenen medizinischen Leistungen. Das Unternehmen wagt unter anderem deshalb zunächst keine konkrete Ergebnisprog­nose für 2017. Wie der Konzern aus dem unterfränkischen Bad Neustadt heute mitteilte, sei aber mit einem „deutlichen“ Gewinnrückgang zu rechnen. Der Gesetzgeber plane ver­minderte Vergütungen für kardiologische und bestimmte ortho­pädische Leistungen.

Beim Rhön-Klinikum läuft es damit derzeit alles andere als rund. Nach vorläufigen Be­rech­­nun­gen hat der Konzern 2016 einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Das Er­geb­nis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um mehr als ein Viertel auf 114,9 Millionen Euro. Analysten hatten mit 160 Millionen Euro gerechnet.

