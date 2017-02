Politik

Medikamenten­versorgung: Lieferengpässe sind Thema in Thüringen

Montag, 27. Februar 2017

Erfurt – Hat es in Thüringen in letzter Zeit Lieferengpässe bei Medikamenten gegeben? Dieser Frage will der zuständige Fachausschuss des Thüringer Landtags in einer seiner nächsten Sitzungen nachgehen. Der CDU-Gesundheitspolitiker Christoph Zippel sagte in Erfurt im Landtag, er kenne mindestens einen Fall, bei dem ein Kind in Thüringen in ei­nem Krankenhaus mit breiter wirkenden Antibiotika habe behandelt werden müssen, weil das eigentlich benötigte Medikament nicht verfügbar gewesen sei. Thüringens Sozialmi­nisterin Heike Werner (Linke) hatte zuvor erklärt, ihrem Ministerium seien keine Liefer­eng­pässe in der Kinder- und Jugendmedizin bekannt.

Allerdings ist derzeit unklar, ob der von Zippel genannte Fall überhaupt ein Liefereng­pass im Sinne der Definition des Sozialministeriums ist. Nach Angaben von Werner spricht das Ministerium erst dann von einem Lieferengpass, wenn eine Arznei mehr als zwei Wochen lang nicht geliefert werden kann. Stehe ein Medikament dagegen nicht zur Ver­fügung und gebe es auch kein Ersatzarzneimittel, definiere das Ministerium das als einen Versorgungsengpass.

Einen Lieferengpass würden die Apotheken an das Land melden, sagte Werner. Eine sol­che Meldung habe es nicht gegeben. Einen Versorgungsengpass dagegen stelle das Bundesgesundheitsministerium fest. Dann müsse das Thüringer Landesamt für Ver­brau­cher­schutz tätig werden und Importe des Medikaments zulassen, wenn entspre­chende An­träge gestellt würden.