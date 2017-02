Vermischtes

Zahl der Grippefälle in Brandenburg verdreifacht

Montag, 27. Februar 2017

Potsdam – In Brandenburg gab es in den ersten acht Wochen des Jahres mit 3.053 re­gis­­trierten Fällen dreimal so viele Grippefälle wie im Vorjahreszeitraum (959 Fälle). Das hat das Gesundheitsministerium in Brandenburg mitgeteilt. Vier Menschen sind dem­nach seit dem Beginn der Influenzasaison im vergangenen Herbst an der Krankheit gestor­ben. Das sind doppelt so viele wie in der gesamten Saison 2015/16.

In der vergangenen Woche ging die Zahl der Neuerkrankungen allerdings deutlich zu­rück. Es gab mit 302 Fällen we­niger als halb so viele wie in der Vorwoche (636). Die tat­sächlichen Zahlen nicht im Labor bestätigter Fälle dürften deutlich höher liegen.

Die Zahl der Grippefälle schwankt von Saison zu Saison stark. In der gesamten Vorjah­res­­saison hatte es rund 3.600 Grippeerkrankungen gegeben, genau so viele wie im Jahr 2013. Deutlich weniger waren es im Jahr 2014 (227) und 2012 (277).