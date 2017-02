Hochschulen

Uni Münster entzieht Medizinern Doktortitel

Montag, 27. Februar 2017

Münster – Nach dem dem Bekanntwerden zahlreicher Plagiats-Verdachtsfälle an der Uni­versität Münster hat die Hochschule Konsequenzen gezogen. In acht Fällen sei Medizi­nern wegen Abschreibens ihr Doktortitel entzogen worden, sagte ein Universitäts­spre­cher. In 14 weiteren Fällen gab es eine Rüge für Mängel bei der wissenschaftlichen Ar­beit. Einem Betreuer von Doktorarbeiten wurden zudem nach dem Nachweis von zwei Pla­giatsfällen Finanz- und Personalmittel bis auf die Grundausstattung gestrichen. Die Universität wirft dem Doktorvater „schweres wissenschaftliches Fehlverhalten“ vor. Zuerst hatten die Westfälischen Nachrichten über die Konsequenzen berichtet.

Die Internetplattform Vroni-Plag hatte die Westfälische Wilhelms-Universität Münster vor knapp drei Jahren mit einer auffälligen Häufung von Verdachtsfällen konfrontiert. Jetzt sei die Aufarbeitung der Plagiatsfälle an der medizinischen Fakultät abgeschlossen, sagte der Sprecher. Die im Mai 2014 eingesetzte Untersuchungskommission habe alle Fälle un­tersucht und dem zuständigen Fachbereichsrat einen Vorschlag unterbreitet, sagte Spre­cher Norbert Robers. Die Untersuchungskommission war auch mit externen Exper­ten besetzt. Die Hochschule wollte mit diesem Schritt jeden Verdacht auf Befan­genheit ausschließen.

Anzeige

Nicht alle der untersuchten Fälle, die bis ins Jahr 2005 zurückreichen, sind rechtskräftig. Am Verwaltungsgericht Münster sind Klagen gegen den Entzug von Doktortiteln anhän­gig. Bei den anderen Fällen sollen in den Bibliotheken ausliegende Dissertationen mit einem Stempel über den Titelentzug gekennzeichnet werden. „Es wird auch konkret über­prüft, ob die Mediziner ihre Titel zum Beispiel am Praxisschild noch nutzen“, so die Auskunft der Uni Münster. Ein hartes Vorgehen gegen Plagiate liege im Interesse der ge­samten Wissenschaft und der ehrlichen Promovierenden, sagte Rektor Johannes Wess­els. An der Uni mit rund 44.000 Studenten werden in jedem Jahr rund 770 Doktor­ar­bei­ten geschrieben.

Als Lehre aus den Plagiatsfällen hat der Fachbereich Medizin beispielsweise die Bera­tung der Doktoranden intensiviert und eine neue Promotionsordnung verabschiedet, in der sich die Doktoranden und Doktorväter zu einer intensiven Zusammenarbeit ver­pflich­­ten. „Das sind wichtige Signale an die Kandidaten“, sagte Robers. Dissertationen müss­ten auch digital abgegeben werden, damit die Uni die Arbeiten besser auf kopierte Stell­en untersuchen könne. Außerdem sei die Hochschule ständig auf der Suche nach bes­se­rer Software, um die eingereichten Arbeiten auf Plagiate abklopfen zu können.