Etwa vier Millionen Menschen leben in Deutschland mit einer der etwa 8.000 seltenen Er­krankungen. Der Tag der seltenen Krankheiten soll auf Nöte und Anliegen der Betrof­fenen aufmerksam machen, die unter den besonderen Bedingungen einer seltenen Er­kran­kung leiden. Häufig gibt es keine geeigneten Medikamente für die Betroffenen, da sie eine sehr kleine Gruppe sind und somit für die Pharmazieunternehmen nicht lukrativ genug. Als selten gilt eine Erkrankung in der EU, wenn nicht mehr als fünf von 10.000 Menschen davon betroffen sind. © may/EB/aerzteblatt.de

Der CDU-Europaabgeordnete und gesundheitspolitische Sprecher der größten Fraktion im Europäischen Parlament (EVP-Christdemokraten), der Mediziner Peter Liese, ist über­zeugt, dass Europa Patienten durch gemeinsame Forschung und Behandlung helfen kann. „Bei der Entwicklung für Therapien und bei der Behandlung von seltenen Erkran­kungen kann nur eine europäische Zusammenarbeit den notwendigen Erfolg garantie­ren“, sagte er. Die Fallzahlen in einzelnen Mitgliedsstaaten seien viel zu niedrig, als dass eine Erfolg versprechende Therapie in nur einem Land entwickelt werden könne.

Die jeweiligen Referenznetzwerke befassen sich mit zusammenhängenden Gruppen von seltenen Erkrankungen. Neben gemeinsamer Forschung werden einheitliche wissen­­schaftliche Richtlinien zur Behandlung erarbeitet. Die Patienten profitieren laut DKG da­von und können in den Zentren behandelt werden. Dadurch erhielten Betroffene Zugang zu einer Versorgung, die im eigenen Land nicht zur Verfügung stünde.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) wies heute auf die bereits erfolgte Ver­net­zung hin. „Die Bemühungen der letzten Jahre fruchten in 24 Europäischen Referenz­netz­werken (ERN), in denen sich rund 1.000 Krankenhäuser und Fachabteilungen euro­pa­­weit zusammengeschlossen haben. Aus Deutschland nehmen 120 Einrichtungen aus 58 Krankenhäusern teil“, heißt es von der DKG .

Damit Forschung gelingen könne, sei eine vernetzte Versorgung notwendig. „Nur im Ver­bund, durch Austausch und Zusammenarbeit der wenigen Experten haben wir ge­nügend Wissen für eine gute Versorgung“, erlä­uterte ACHSE-Geschäftsführerin Mir­jam Mann. Sie forderte, die zertifizierten Referenz-, Fach- und Kooperationszentren, so wie sie in 2013 im Nationalen Aktionsplan für Menschen mit Seltenen Erkrankungen geplant wur­den, müssten endlich umgesetzt und eine Finanzierung sichergestellt werden.

Nachrichten zum Thema

24.02.17 Seltene Erkrankungen: Gemeinsame Anstrengungen gefordert Berlin/Hannover – Anlässlich des 10. Europäischen Tages der Seltenen Erkrankungen am 28.Februar 2017 haben Politik, Pharmaindustrie sowie Ärztevertreter weitere Anstrengungen für eine bessere......

20.02.17 Seltene Krankheiten: Netzwerk entsteht Düsseldorf – Rund 900.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen, die an seltenen Krankheiten leiden, soll künftig schneller und besser geholfen werden. Die vier vorhandenen Zentren für seltene Krankheiten......

20.02.17 Heidelberger Zentrum für Bewegungsforschung beginnt seine Arbeit Heidelberg – Am 1. Februar hat an der Universität Heidelberg das Heidelberg Center for Motion Research mit seiner Forschungsarbeit begonnen. Die Carl-Zeiss-Stiftung unterstützt die Einrichtung mit......

20.02.17 Telemedizin im Kampf gegen seltene Krankheiten Würzburg – Die Unikliniken in Würzburg und Regensburg kooperieren künftig in der Erforschung, Diagnose und Therapie seltener Erkrankungen. Geplant seien insbesondere gemeinsame Videokonferenzen, in......

15.02.17 Würzburger Krebsforschung erhält eine Million Euro Würzburg – Mit der Aktion „Dein Immunsystem wird Deine Waffe gegen Krebs“ hat der Verein „Hilfe im Kampf gegen Krebs“ innerhalb von rund neun Monaten über eine Million Euro gesammelt. Er möchte damit......

09.02.17 Entzündungsforschung erhält Millionen-Spritze Kiel – Mit einem Millionenprogramm für Top-Wissenschaftler will Schleswig-Holstein seine Führungsposition in der Entzündungsforschung dauerhaft festigen. Spezielle Professuren sollen Spitzenforscher......