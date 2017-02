Ausland

WHO will wegen drohender Hungersnot Hilfseinsatz in Somalia ausweiten

Dienstag, 28. Februar 2017

Mogadischu – Angesichts einer drohenden Hungersnot in Somalia will die Weltgesund­heits­organisation (WHO) ihren Einsatz in dem Land am Horn von Afrika deutlich ausbau­en. Rund 1,5 Millionen Menschen solle künftig geholfen werden, teilte die Organisation gestern mit.

In Somalia sind wegen einer anhaltenden Dürre mehr als sechs Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen – das ist etwa die Hälfte der Bevölkerung. Rund 360.0000 Kinder gelten UN-Angaben zufolge als schwer unterernährt, 70.000 sind derzeit akut vom Hungertod bedroht.

