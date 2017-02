Politik

Urteil: Zuckerkranker Erstklässler hat Anspruch auf Schulbegleitung

Dienstag, 28. Februar 2017

Fulda – Ein Erstklässler, der an Diabetes mellitus Typ 1 erkrankt ist, hat An­spruch auf ei­ne Schulbegleitung zur Ver­sor­­gung mit Insulin. Diese Entscheidung hat das Sozial­gericht Fulda getroffen. Wie das Gericht heute mitteilte, wurde der Vogelsbergkreis in einem einst­weiligen Rechtsschutz­verfahren verpflichtet, die Kosten für die erforderliche Schul­be­gleitung eines Sechsjähri­gen zu übernehmen.

Das Kind leidet seit 2015 an einer Diabetes-mellitus-Erkrankung (Typ 1). Die Regulie­rung der Insulinzufuhr erfolgt mithilfe einer Pumpe. Bei einzelnen Mahlzeiten und in Akut­situationen muss er zusätzlich mit Insulin versorgt werden. Diese Extragabe muss ge­nau berechnet werden und erfolgt in mehreren Schritten. Der junge Schüler sei der­zeit noch nicht in der Lage, dies zu berechnen und die Pumpe selbstständig zu bedie­nen, er­läu­ter­te das Gericht. Außerdem müsse er noch zu den lebensnotwendigen Blut­zucker­kon­troll­en angehalten werden.

Der Landkreis lehnte eine Kostenübernahme für die Schulbegleitung ab. Die gesetzliche Krankenversicherung sei dafür zuständig. Und geschultes Lehrpersonal könne die Blut­zucker­messungen vornehmen. Das Gericht gab aber dem Erstklässler im Eilverfahren Recht. Im Sinne einer Eingliederungshilfe wurde ihm eine Schulassistenz zugesprochen.