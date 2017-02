Ärzteschaft

Kassenärzte und Kliniken in Hessen streiten über Notfallversorgung

Dienstag, 28. Februar 2017

Frankfurt/Main – Um die Versorgung von Notfallpatienten ist in Hessen ein Streit ausge­bro­chen. Klinikärzte aus Notaufnahmen sehen „Gefahren für Gesundheit und Leben der Notfallpatienten“, wenn im April eine Änderung der Gebührenordnung in Kraft tritt.

Der Grund: Notfallpatienten, die nicht zwingend stationär aufgenommen werden müss­ten, sollten künftig in den Kliniken innerhalb kürzester Zeit „ohne genauere Diagnose und Be­handlung weggeschickt und an niedergelassene Ärzte oder deren Notdienst verwiesen wer­den“, heißt es in einer Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft der Zentralen Notaufnahme Hessen. Leiter der Notfallambulanzen wollen sich dazu morgen in Offen­bach äußern.

