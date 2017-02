Ärzteschaft

Niederlassungs­förderung in Mecklenburg-Vor­pommern bewährt sich

Dienstag, 28. Februar 2017

Schwerin – Ein positives Fazit ihrer Fördermaßnahmen zur Sicherung der Versorgung hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Danach steigt die Zahl der Hausärzte in dem Bundesland seit dem Jahr 2010 leicht an. 2010 prak­tizierten laut KV landesweit rund 1.060 Hausärzte, im Januar 2017 waren es knapp 1.170. „Wir sind froh, dass die zahlreichen Fördermaßnahmen, die wir in den vergange­nen zehn Jahren nach und nach auf den Weg gebracht haben, nun Wirkung zeigen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der KV, Axel Rambow, heute in Schwerin. Noch immer gebe es aber Regionen, die mit Hausärzten unterversorgt seien oder in denen Unter­ver­sorgung droht. Aktuell würden 128 Hausärzte im Land gesucht, hieß es aus der KV.

Derzeit haben 20 Prozent der in Mecklenburg-Vorpommern praktizierenden Hausärzte eine Weiterbildungsbefugnis. Laut KV stehen damit ausreichend Kapazitäten zur Verfü­gung, um die ambulanten Ausbildungsabschnitte für Ärzte in Weiterbildung der All­ge­mein­medizin zu betreuen. Für den stationären Abschnitt der Weiterbildung zum Allge­meinmediziner stehen in 20 Kliniken des Landes insgesamt 62 Rotationsstellen bereit.

Die KV wies in diesem Zusammenhang auf die Arbeit des Kompetenzzentrums für Allge­meinmedizin hin. Angesiedelt ist es an den Lehrstühlen für Allgemeinmedizin der Univer­sitäten Rostock und Greifswald. Es veranstaltet Weiterbildungstage für die angehenden Allgemeinmediziner und schult auch die weiterbildenden Ärzte. Ein Mentoringprogramm sorgt dafür, dass die Nachwuchsmediziner während ihrer fünfjährigen Weiterbildungszeit trotz wechselnder Weiterbildungsstätten immer einen erfahrenen Ansprechpartner an ihrer Seite haben.

Für die Förderung der Weiterbildung stehen in dem Bundesland insgesamt rund vier Mil­l­i­onen Euro zur Verfügung. Mit nahezu 3,9 Millionen Euro entfällt der Hauptanteil dieser Summe auf die Förderung von zukünftigen Allgemeinmedizinern. Das Geld stammt zur Hälfte von der KV. Die andere Hälfte übernehmen die gesetzlichen Kranken­kassen.