Deutsche achten genauer auf ihren Hörsinn

Dienstag, 28. Februar 2017

Frankfurt/Main – Die Sensibilität für das Thema „Hören“ hat in Deutschland zugenom­men und die Vorsorgebereitschaft für Hörprobleme ist gestiegen: 71 Prozent aller Bun­des­bür­ger haben bereits einen Hörtest durchführen lassen. Bei einer identischen Um­frage im Vorjahr gaben lediglich 62 Prozent an, schon einmal einen Hörtest gemacht zu haben. Das zeigt eine Studie von TNS Infratest, die vom Bundesverband der Hörgeräte-Industrie anlässlich des Welttags des Hörens am 3. März in Auftrag gegeben wurde. Be­fragt wur­den über 1.000 Personen auf Basis einer zufällig gezogenen Online-Stich­probe.

Danach sind sich mehr als drei Viertel (76 Prozent) aller Befragten darüber im Klaren, dass Hörprobleme die Lebensqualität einschränken. 66 Prozent sehen darin sogar ein Sicherheitsrisiko im Alltag. Eine zunehmende Anzahl (31 Prozent) von Menschen bis 65 Jahren geht davon aus, von einem zumindest leichten Hörverlust betroffen zu sein. 2014 war es mit 24 Prozent noch knapp ein Viertel. „Diese Aussage beruht auf einer Selbstein­schätzung der Befragten. Sie zeigt, dass die Achtsamkeit für das eigene Gehör gestie­gen ist und Vorbehalte, sich eine Hörminderung einzugestehen, stetig abgebaut werden“, hieß es aus dem Verband.

Immer mehr Menschen glauben, dass sie sich sehr gut mit den Möglichkeiten zum Aus­gleich einer Hörminderung auskennen. Während 2014 nur zehn Prozent aller Befragten an­gaben, über den Versorgungsweg gut informiert zu sein, sind es jetzt 24 Prozent. Gleich­zeitig sehen nur noch wenige in einer Hörminderung einen gesundheitlichen Makel (zwölf Prozent) oder eine Alterserscheinung (neun Prozent).