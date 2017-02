Politik

AOK fordert Ausweitung der Mindestmengen­regelung

Dienstag, 28. Februar 2017

Berlin – Der AOK-Bundesverband hat eine Ausweitung der Mindestmengenregelung ge­fordert. „In Deutschland gibt es nur in sieben Bereichen Mindestmengen. Das ist be­schämend wenig“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Verbandes, Martin Litsch, heute bei der Vorstellung das AOK-Krankenhausreports in Berlin. Er forderte die Ein­führung von Mindestmengen in den Bereichen Geburtshilfe, Hüftendoprothetik, Ein­griffen an der Schilddrüse und Brustkrebs.

Dass die Verwendung von Mindestmengen sinnvoll sei, stehe außer Frage, meinte der Ge­schäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO), Jürgen Klauber, und nannte Zahlen aus dem Krankenhausreport. „Bei Kliniken, die weniger als 56 Schilddrü­senoperationen pro Jahr durchführen, ist die Gefahr einer permanenten Stimmbandläh­mung mehr als doppelt so hoch wie bei Kliniken, die mehr als 383 dieser Operationen pro Jahr durchführen.“ Ähnliche Beispiele gebe es ebenfalls für andere Eingriffe.

„Da besteht überhaupt kein Zweifel“

Der ehemalige Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, Hartwig Bauer, betonte, dass der Zusammenhang zwischen der Häufigkeit einer durchgeführten Opera­ti­on und deren Qualität vor allem für komplexe Operationen gelte. „Hier gilt: Je mehr Fälle eine Klinik operiert hat, desto geringer ist die Sterblichkeit. Das ist evidenz­basiert. Da be­steht überhaupt kein Zweifel“, so Bauer. Und dies gelte nicht nur auf Klinikebene, son­dern auch auf Arztebene.

„Es muss endlich Schluss sein mit der Diskussion darüber, dass die genaue Anzahl der vorgegebenen Mengen nicht evidenzbasiert sei“, forderte Bauer. „Es gibt eine Evidenz für den Zusammenhang zwischen Häufigkeit und Qualität.“ Nur für einen scharfen Trenn­wert gebe es keine Evidenz. Der müsse dann administrativ festgelegt werden.

Mindestmengen werden oft nicht erbracht

Klauber kritisierte darüber hinaus, dass Mindestmengen dort, wo sie existieren, oft nicht eingehalten würden. „Bei komplexen Eingriffen an der Pankreas liegt die vom Gemein­sa­men Bundesausschuss festgelegte Mindestmenge bei zehn Eingriffen pro Jahr“, sagte er. „Nur etwa die Hälfte der Krankenhäuser, die diesen Eingriff vornehmen, kann diesen Wert aber überhaupt erreichen.“

Litsch forderte die Bundesländer auf, dafür zu sorgen, dass die Krankenhäuser die Min­destmengen einhalten. „Wer die Mindestmengen nicht einhält, muss identifiziert werden. Denn nur dann sind wir in der Lage, diese Krankenhäuser auch nicht zu bezahlen“, sag­te er. „Wir als AOK-Bundesverband allein wissen aber nicht, ob ein Krankenhaus die Min­destmengen einhält. Es müsste kassenübergreifend gemeldet werden, welche Kran­kenhäuser die Mindestmengen nicht einhalten. Diese Informationen müssten die Bun­des­­länder besorgen. Und die Bundesländer müssten dann auch für diese spezielle Leis­tung den Versorgungsvertrag kündigen.“

BÄK: AOK geht es um ökonomische Ziele, nicht um Patienten

Der Bundesärztekammer (BÄK) greifen die Aussagen des AOK-Bundesverbandes zu kurz. „Es wäre hilfreich gewesen, wenn wir von den Krankenkassen nicht nur etwas über Mindestmengen gehört hätten, sondern auch über eine angemessene Mindestpersonal­aus­stattung für die Kliniken“, bemängelte BÄK-Präsident Frank Ulrich Montgomery.

„Es ist doch unbestritten, dass ausreichend verfügbares und gut qualifiziertes Personal Grund­­voraussetzung für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung ist. Wir brau­chen eine auskömmliche Finanzierung der dringend benötigten Stellen und wir brau­chen eine zusätzliche Vergütung von Personalentwicklungskosten, zum Beispiel für Fortbil­dun­gen und Trainings zur Fehlervermeidung.“

Doch wenn es ums Geld gehe, würden die Kostenträger merkwürdig einsilbig. Statt­dess­en propagierten sie eine Ausweitung der Mindestmengenregelung. „Das kann man ma­chen“, meinte Montgomery. „Aber geht es den Kassen wirklich nur um die Qualität? Fest steht, dass Mindestmengenregelungen nicht ohne Auswirkungen auf kleinere Häuser blei­ben. Wenn der GKV-Spitzenverband zeitgleich die Schließung von 300 und mehr Kliniken in Deutschland fordert, dann muss man sich fragen, ob es den Kranken­kassen wirklich vorrangig um die Verbesserung von Qualität für den Patienten geht oder ob sie nicht unter dem Siegel von Qualität und Mindestmengen knallharte ökonomische Ziele verfolgen.“