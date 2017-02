Vermischtes

Weniger Menschen in Deutschland an Darmkrebs gestorben

Dienstag, 28. Februar 2017

Berlin – Zum Auftakt des diesjährigen Darmkrebsmonats März hat die Felix-Burda-Stif­tung auf die sinkende Darmkrebsmortalität in Deutschland hingewiesen. „Erneut sind die Anzahl der Todesfälle an Darmkrebs in Deutschland gesunken. In absoluten Zahlen von zuletzt 25.972 auf nun 25.693 Tote. Die Neuerkrankung stiegen im selben Zeitraum von 62.230 auf nun 62.410. Dadurch sank in Deutschland die Neuerkrankungsrate für Darm­krebs seit 2003 um etwa 16 Prozent“, schreibt die Stiftung unter Berufung auf Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI).

Es bewertet diesen Rückgang als Effekt der Vorsorge-Darmspiegelung: „Der in Deutsch­land erkennbare Rückgang der Inzidenz in den letzten Jahren, vor allem für die unteren Darmabschnitte, spricht insgesamt für einen positiven Einfluss der Früherkennungs-Ko­loskopie, die Versicherten seit Oktober 2002 ab dem 55. Lebensjahr angeboten wird“, so das RKI.

Vorsorge nicht hinauszögern

Die Felix-Burda-Stiftung mit Sitz in München wurde 2001 von Christa Maar und Verleger Hubert Burda gegründet und trägt den Namen ihres 2001 an Darmkrebs verstorbenen Sohnes. Zu den Projekten der Stiftung zählen der bundesweite Darmkrebsmonat März so­wie der Felix-Burda-Award, mit dem Menschen, Institutionen und Unternehmen für he­rausragendes Engagement im Bereich der Darmkrebsvorsorge geehrt werden.

Das Motto des Darmkrebsmonat März lautet in diesem Jahr wie bereits 2016 „Ausreden können tödlich sein“. „Oft sind es unsinnige Nichtigkeiten, mit denen wir uns vor der wich­tigen Auseinandersetzung mit der Darmkrebsvorsorge drücken. Gerade dieser nach­läs­si­ge Umgang mit der eigenen Gesundheit aber kann womöglich zu einem tragi­schen En­de führen. Wenn die Vorsorge nämlich so lange hinausgezögert wurde, bis der Darm­krebs zu weit fortgeschritten ist“, schreibt die Stiftung. Sie kündigt an, auch in diesem Jahr wieder Hunderttausende von gesunden Menschen in Deutschland für die Präven­tion zu begeistern und dazu zu motivieren, die gesetzlichen Leistungen in An­spruch zu nehmen.