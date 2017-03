Vermischtes

Gesundheits­tou­ris­tische Leistungen in Mecklen­burg-Vorpommern ausgebaut

Mittwoch, 1. März 2017

Rostock – Potenzielle Gesundheitsurlauber sollen künftig die Angebote in Mecklenburg-Vorpommern schnell überblicken können. Dazu haben sich Kliniken, Praxen, Reha-Zent­ren, Hotels und Kommunen zusammengeschlossen und bieten nun ihre gesundheitstou­ris­tischen Leistungen auf dem neuen landesweiten Webportal „Gesundes MV“ an.

Gemeinsam hätten Tourismus- und Gesundheitsbranche ein erhebliches Ausbaupoten­zial, sagte die Präsidentin des Landtages und des Landestourismusverbandes, Sylvia Bretschneider, am Dienstag in Rostock. „Und Mecklenburg-Vorpommern kann in diesem Feld weit vorne mitspielen.“

