Westfalen-Lippe: Neuer Streit über die Notfallversorgung

Mittwoch, 1. März 2017

Münster/Frankfurt am Main – Die Ärztekammer Westfalen-Lippe hat die neuen Rege­lungen zur Versorgung von Patienten in den Notaufnahmen der Krankenhäuser kritisiert. „Ab April soll mit einer Abklärungsdiagnostik per ,Kurz-Check’ entschieden werden, ob ein Patient in der Notaufnahme behandelt wird oder ob er mit seinem Problem an den ärztlichen Notdienst der niedergelassenen Ärzte verwiesen wird“, erläuterte der Präsi­dent der Kammer, Theodor Windhorst. „Dieses Vorgehen kann für Patienten wie für Ärzte in den Notaufnahmen der Kliniken gleichermaßen gefährlich werden“, warnte er.

Der Erweiterte Bewertungsausschuss hatte Anfang Dezember 2016 eine neue sogenannte Abklärungspauschale festgelegt: Die Kliniken sollen 4,74 Euro (nachts 8,42 Euro) erhalten, wenn nach Abklärung eines Notfalls entschieden wird, dass ein Patient auch von einem niedergelassenen Arzt behandelt werden könnte und dorthin verwiesen wird. Hintergrund ist, dass immer mehr Patienten die Notaufnahmen von Kranken­häusern aufsuchen, die eigentlich auch von niedergelassenen Ärzten versorgt werden könnten – während der normalen Praxiszeiten oder vom ärztlichen Bereit­schafts­dienst.

