US-Hauptstadt Washington erlaubt ärztliche Beihilfe zum Suizid

Donnerstag, 2. März 2017

Washington – Die US-Hauptstadt Washington erlaubt ab sofort ärztliche Beihilfe zum Suizid. Sie hat sich den sechs Staaten im Land angeschlossen, die es Ärzten erlauben, Medikamente für kranke Patienten zu verschreiben, die ihr Leben beenden wollen. Der Stadtrat hatte im Dezember für das sogenannte „Tod-mit-Würde-Gesetz“ gestimmt.

Da der District of Columbia, also der Regierungssitz, kein eigener Bundesstaat ist und der Rechtsaufsicht des US-Kongresses unterliegt, hätten der Senat und das US-Reprä­sentantenhaus das Gesetz verhindern können. Die Frist dazu endete am 17. Februar. Da eine Intervention ausblieb, trat das Gesetz jetzt in Kraft.

Lebensrechtsgruppen hatten gehofft, der Kongress werde auf die Entscheidung ein­wirken. Ärzte-, Senioren- und Behindertenverbände sowie die katholische Kirche lehnen ärztliche Sterbehilfe ab. „Wir werden weiter für den Respekt für jede Lebensphase – von der Geburt bis zum natürlichen Tod – eintreten“, sagte ein Sprecher der Katholischen Konferenz des District of Columbia in einer ersten Reaktion.