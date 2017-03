Ausgangspunkt der Zusammenarbeit war ein Besuch des estnischen Staatspräsidenten Toomas Hendrik Ilves in Kiel vor eineinhalb Jahren. „Das Estonian Genome Center in Tartu mit seiner hochmodernen Forschungsinfrastruktur entwickelt sich mehr und mehr zu einem international führenden lebenswissenschaftlichen Zentrum. Wir freuen uns, die dorthin geknüpften Kontakte nun in eine konkrete Zusammenarbeit überführen zu kön­nen“, sagte Thomas Bosch, Sprecher des Forschungsschwerpunkts „ Kiel Life Science “ und Mitentwickler des Kooperationsvorhabens. Bislang erforschten die Mitar­beiter beider Zentren gemeinsam Autoimmunerkrankungen, etwa Psoriasis. Derzeit führen sie eine großangelegte Mikrobiomstudie durch.

Kiel – Das interdisziplinäre Zentrum für angewandte Lebenswissenschaften „Kiel Life Science“ (KLS) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) und das „ Estonian Genome Center “ an der Universität Tartu in Estland wollen künftig intensiv zusammen­arbeiten. Sie führen damit eine seit 30 Jahren bestehende Kooperation der beiden Universitäten fort.

Kooperation in Lebenswissenschaften zwischen...

Nachrichten zum Thema

03.03.17 Drei neue Helmholtz-Institute für Gesundheitsforschung Berlin – Drei neue Helmholtz-Institute sollen die Gesundheitsforschung in Deutschland stärken. Sie widmen sich den Bereichen Krebsimmuntherapie, Stoffwechsel- und Infektionsforschung. „Damit bekommt......

27.02.17 Seltene Erkrankungen: Mehr vernetzte Forschung notwendig Berlin/Brüssel – Um seltene Erkrankungen besser diagnostizieren und behandeln zu können, sind eine intensivere Forschung und eine vernetzte Versorgung notwendig. Darauf haben heute Akteure des......

20.02.17 Heidelberger Zentrum für Bewegungsforschung beginnt seine Arbeit Heidelberg – Am 1. Februar hat an der Universität Heidelberg das Heidelberg Center for Motion Research mit seiner Forschungsarbeit begonnen. Die Carl-Zeiss-Stiftung unterstützt die Einrichtung mit......

15.02.17 Würzburger Krebsforschung erhält eine Million Euro Würzburg – Mit der Aktion „Dein Immunsystem wird Deine Waffe gegen Krebs“ hat der Verein „Hilfe im Kampf gegen Krebs“ innerhalb von rund neun Monaten über eine Million Euro gesammelt. Er möchte damit......

09.02.17 Entzündungsforschung erhält Millionen-Spritze Kiel – Mit einem Millionenprogramm für Top-Wissenschaftler will Schleswig-Holstein seine Führungsposition in der Entzündungsforschung dauerhaft festigen. Spezielle Professuren sollen Spitzenforscher......

19.01.17 Schnelle Diagnose von Harnwegsinfektionen soll erforscht werden Jena – Die US-Firma MicrobeDx will gemeinsam mit Partnern in Jena ein Testverfahren zur schnellen Diagnose von Harnwegsinfektionen auf den Markt bringen. Das kalifornische Unternehmen habe dafür in......