Leipzig – Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 3.900 Beschäftigten des Universi­täts­klinikums Leipzig für den 8. März zum Warnstreik aufgerufen. Sie sollen ab 6.00 Uhr für dreieinhalb Stunden die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft heute in Leipzig mit.

Gewerkschaft ruft zu Warnstreik am Universitätsklinikum...

Nachrichten zum Thema

23.02.17 Medizinische Fachangestellte: Erste Tarifrunde ohne Ergebnis Berlin – Die erste Verhandlungsrunde über neue Tarifverträge für medizinische Fachangestellte (MFA) ist ohne Ergebnis geblieben. Die zweite Verhandlungsrunde zwischen dem Verband medizinischer......

27.01.17 Mehr Geld für Caritas-Ärzte in Niedersachsen und Bremen Osnabrück/Hannover – Ärzte in den katholischen Krankenhäusern in Niedersachsen und Bremen erhalten künftig mehr Geld. Darauf haben sich Mitarbeiter und Arbeitgeber in zweiter Verhandlungsrunde......

25.01.17 Tarifeinheit: Nahles verteidigt Gesetz Karlsruhe – Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hat sich vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Vorwurf gewehrt, die Tarifeinheit auch in Reaktion auf große Streiks gesetzlich geregelt zu......

16.01.17 Helios: MB fordert 5,4 Prozent mehr Gehalt Berlin – Zum Auftakt der Tarifverhandlungen mit der Helios Kliniken GmbH hat der Marburger Bund (MB) eine Erhöhung der Ärztegehälter um 5,4 Prozent gefordert. Außerdem soll das bislang für......

18.11.16 Entlastung von Krankenhauspersonal soll in Tarifvertrag verankert werden Nürnberg – Die Gewerkschaft Verdi strebt für die Beschäftigten in bayerischen Krankenhäusern einen Tarifvertrag zum Gesundheitsschutz an. Landesweit fehlten rund 21.000 Stellen in Krankenhäusern,......

04.11.16 Asklepios Kliniken: Warnstreiks auch am Wochenende Bad Schwartau – Die Warnstreiks in der Asklepios Reha-Klinik in Bad Schwartau gehen weiter. Die Gewerkschaft Verdi habe die rund 350 Beschäftigten nach einer erfolgreichen Warnstreikwoche zu weiteren......