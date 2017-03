Ärzteschaft

Qualifizierte Übersetzer fehlen in der Flüchtlings­versorgung

Dienstag, 7. März 2017

Tübingen – Die medizinische Grundversorgung von Flüchtlingen in der Bundesrepublik ist nach einer Studie des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission (Difäm) gesichert – allerdings mangelt es häufig an qualifizierten Übersetzern. Ohne sie könnten Trauma­folge­erkrankungen aber weder erkannt noch behandelt werden, heißt es in der heute in Tübingen veröffentlichten Untersuchung. Zudem fehlt demnach niedergelassenen Ärz­ten oft die Zeit, im Praxisalltag auf die Fragen der Geflüchteten einzugehen und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

Das der evangelischen Kirche nahestehende Difäm hatte die Situation von Flüchtlingen im Regierungsbezirk Tübingen untersucht und dabei sechs Monate Informationen aus Krankenscheinen sowie aus Gesprächen mit Gesundheitspersonal, Geflüchteten und Ehrenamtlichen ausgewertet.

