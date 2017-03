Chicago – Männer hängen Frauen bereits im zweiten Jahr der Weiterbildung in der Notfallmedizin ab. Zu Beginn des Dreijahresprogramms erzielen beide Geschlechter noch den gleichen Score. Am Ende des......

Washington – US-Präsident Donald Trump ruft den Kongress auf, ihn bei einem Ersatz für die Gesundheitsversicherung Obamacare zu unterstützen. In der Nacht zu Mittwoch sagte Trump in Washington, für......

13.02.17

Athen – Der Streit zwischen dem griechischen Gesundheitsministerium und den Gewerkschaften der Arbeitnehmer in den öffentlichen Krankenhäusern geht in eine weitere Runde. Grund sind die Missstände in......