Ärzteschaft

Ärztekammer fordert frühe Hilfsangebote bei Gewalt unter Kindern

Dienstag, 7. März 2017

Münster – Gewalt, die von Kindern ausgeht, ist ein Tabuthema. Die Ärztekammer West­falen-Lippe thematisiert es jetzt auf ihrem zehnten Forum Kinderschutz und fordert frühe Prävention und Hilfsangebote. „Entscheidend ist, welche Erfahrungen gewalttätige Kin­der und Jugendliche machen und was sie aus ihrem Verhalten lernen“, sagte Theodor Windhorst, Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Solange Kinder und Jugend­liche keinen besseren Weg zur Konfliktlösung lernten, würden sie weiterhin Gewalt­strategien benutzen, so der Kammerpräsident.

In bestimmten Altersabschnitten ist Gewalt laut der Kammer normaler Teil der kindlichen Entwicklung. So belegten Studien beispielsweise, dass unter den Drei- bis Sechsjährigen 18 Prozent der Jungen und 13 Prozent der Mädchen ein Verhalten wie „leicht wütend werden“ oder „sich häufig schlagen“ zeigten. „Auch im Grundschulalter sind noch häufig gewaltbereite Kinder anzutreffen, es sollte aber insgesamt weniger werden“, so Wind­horst.

