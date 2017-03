Medizin

Migrations-Stress führt (nur in den ersten Jahren) zu erhöhtem Cortisolspiegel

Donnerstag, 9. März 2017

Münster – Flüchtlinge, die zuletzt in Deutschland eingetroffen sind, wiesen in einer Unter­suchung in Translational Psychiatry (2017; 7: e1051) deutlich höhere Cortisol­konzentrationen in Haarproben auf als Einheimische oder Migranten, die schon länger in Deutschland leben.

Cortisol ist das Endprodukt der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse oder Stressachse. Das Hormon lagert sich im Haarschaft ab. Die Konzentration in einer Haarprobe gilt als ein guter Maßstab für den Stress, dem ein Mensch über den Zeitraum des Haarwachstums ausgesetzt war.

Zu den Menschen, die einem erhöhten Stress ausgesetzt sind, gehören zweifellos Flücht­linge. Die meisten haben nicht nur in ihren Heimatländern und auf der Flucht traumatische Erlebnisse erlitten. Auch die erste Zeit in den Aufnahmeländern, die von Sprachproblemen, Diskriminierung und der Trennung von ihren Angehörigen sowie der Sorge um die eigene Zukunft geprägt ist, ist für viele Asylsuchende schwierig.

Ein Team um Urs Nater von der Universität Marburg war deshalb nicht überrascht, als sie in den Haarproben von 56 Asylsuchenden aus dem Mittleren Osten erhöhte Cortisol­konzentrationen in den Haarproben nachwiesen. Die mittlere Konzentration betrug 8,67 pg/mg und war damit um 42 Prozent höher als in einer Vergleichsgruppe aus der ein­heimischen deutschen Bevölkerung. Noch niedriger waren die Cortisolspiegel in einer dritten Gruppe von türkisch-stämmigen Migranten, die schon seit Längerem in Deutsch­land leben.

Zur Überraschung der Forscher hatten die türkisch-stämmigen Migranten eine um 23 Prozent niedrigere Cortisolkonzentration im Haar als die Menschen deutscher Herkunft. Frühere Untersuchungen hatten gezeigt, dass Immigranten auch nach längerer Zeit in ihrer neuen Heimat einem erhöhten Stress ausgesetzt sind.