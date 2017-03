Medizin

Großer psychosozialer Behandlungsbedarf bei contergan­geschädigten Menschen

Freitag, 10. März 2017

Köln – Bei Menschen mit Conterganschädigung kommt es im Vergleich zur deutschen Allgemeinbevölkerung annähernd doppelt so häufig zu psychischen Störungen. Zugleich nehmen die Betroffenen professionelle psychosoziale Hilfsangebote sehr viel weniger in Anspruch, so dass bei ihnen von einer deutlichen Unterversorgung ausgegangen werden muss. Zu diesem Ergebnis kommen Alexander Niecke und Koautoren in der aktuellen Ausgabe des Deutschen Ärzteblattes (Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 168-74) auf der Grundlage einer Studie, an der sich 193 Conterganbetroffene aus Nordrhein-Westfalen beteiligten.

Über den Zeitraum von Oktober 1957 bis November 1961 war das Thalidomid-haltige Contergan als rezeptfreies Beruhigungsmittel zugelassen. Geschätzt wird, dass von 1957 bis 1962 in der Bundesrepublik Deutschland 5.000 Kinder mit Schädigungen geboren wurden, die auf die Einnahme von Contergan in der Schwangerschaft zurückzuführen waren.

Heute leben circa 2.400 contergangeschädigte Menschen in Deutschland; sie leiden an den Folgeschäden ihrer Behinderung, insbesondere an chronischen Schmerzen sowie Funktions- und Bewegungseinschränkungen. Häufig haben sie eine verminderte Arbeits- und Erwerbsfähigkeit, sind auf Hilfsmittel, zum Beispiel einen Rollstuhl, und die Unterstützung durch Assistenz- und Pflegeberufe angewiesen. Dies hat auch weitreichende psychosoziale Konsequenzen.

Bei fast der Hälfte der Contergangeschädigten (47,2 %) war in den vier Wochen vor der Befragung mindestens eine psychische Störung aufgetreten, betonen die Autoren. Die am häufigsten gestellte Einzeldiagnose einer unipolaren Depression kam bei ihnen doppelt so häufig vor, wie sie als Prävalenz in der Bevölkerung angegeben wird. 115 Teilnehmer der Studie berichteten über Phasen psychischer Störungen über die gesamte bisherige Lebenszeit.