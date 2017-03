Politik

Nordrhein-Westfalen stärkt Altersmedizin

Freitag, 10. März 2017

Neuss – Nordrhein-Westfalen will die Lebensqualität im Alter durch eine Vielzahl von Maßnahmen verbessern. Das verkündete Landesgesundheits- und Pflegeministerin Barbara Steffens (SPD) im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung des Gesund­heitsministeriums und der Landesseniorenvertretung NRW in Neuss. Derzeit forciere das Land die Bildung von Geriatrieverbünden, in denen Krankenhäuser mit ärztlichen Praxen und sozialen Diensten zusammenarbeiten und unterstütze Modellprojekte für mehr Sicherheit bei der Arzneimitteltherapie.

Weitere vom Land geförderte Konzepte zur Verbesserung der Lebensqualität im Alter sind Strategien zur Vermeidung von Altersverwirrtheit nach einem operativen Eingriff im Krankenhaus, zielgruppenspezifische Angebote der Suchtprävention bei älteren Men­schen sowie besondere Beratungsangebote des NRW-Patientenbeauftragten und der neuen Landesfachstellen „Trauma und Alter“.

„Wenn alle älteren Menschen vom Wissen der modernen Altersmedizin und einem deutlichen Mehr an menschlicher Zuwendung profitieren könnten, wäre das ein Quan­tensprung für die gesundheitliche Versorgung im Alter und vor allem für die persönliche Lebensqualität älterer Menschen in unserem Land“, so die Ministerin.