Ausland

Ärzte ohne Grenzen verurteilt Gewalt gegen Flüchtlinge in Ungarn

Freitag, 10. März 2017

Belgrad/Berlin – Zunehmend berichten Flüchtlinge an der ungarisch-serbischen Grenze von grausamer und entwürdigender Behandlung durch ungarische Sicherheitskräfte. Auch die Teams von Ärzte ohne Grenzen in Serbien verzeichnen steigende Zahlen von körperlich misshandelten Patienten. Vor diesem Hintergrund hat die Hilfsorganisation die ungarischen Behörden jetzt aufgefordert, entsprechenden Berichten nachzugehen und die Misshandlungen an Flüchtlingen zu unterbinden.

Von Januar 2016 bis Februar 2017 behandelte Ärzte ohne Grenzen an der ungarisch-serbischen Grenzen 106 Menschen mit Verletzungen, die laut Berichten der Patienten von ungarischen Grenzbeamten verübt worden waren. Alle Fälle wiesen ähnliche Muster von Gewalt auf und umfassten Verletzungen infolge von Schlägen (54 Fälle), Hundebissen (24 Fälle), Reizungen durch Tränengas und Pfefferspray (15 Fälle) und sonstige Verletzungen (35 Fälle). Solche Misshandlungen betrafen auch besonders schutzbedürftige Menschen wie zum Beispiel unbegleitete Minderjährige. In 22 der 106 Fälle waren die Patienten unter 18 Jahre alt.

„Die Menschen erzählen uns, dass sie geschlagen werden“, sagt Christopher Stokes, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Belgien nach einem Projektbesuch in Serbien. „Sie erzählen, dass sie sich auf den Boden legen müssen und Polizisten mit Stiefeln auf sie treten, dass oft ihre Kleider und Schuhe konfisziert werden, sodass sie barfuß durch Schnee und Kälte nach Serbien zurücklaufen müssen. Die Quetschungen und andere Symptome, die unsere Teams sehen, entsprechen den Misshandlungen, die die Menschen beschreiben.“