Medizin

Altersforschung: Ein längeres Leben mit zunehmend schlechter Gesundheit

Dienstag, 14. März 2017

Durham/Rostock – Vergleicht man einen 100-Jährigen 1998 mit einem 100-Jährigen 2008, sollte man davon ausgehen, dass der zehn Jahre später Geborene einen gesundheitlichen Vorteil hat. Das ist jedoch nur teilweise der Fall. Zwar sank die Sterberate der 100-Jährigen um bis zu 1,3 Prozent im Jahr 2008. Es zeichnete sich zudem ein Vorteil bei täglichen Aktivitäten ab.

Physische Herausforderungen, etwa von einem Stuhl aufzustehen, oder kognitive Fähigkeiten verschlechterten sich bei den später geborenen Jahrgängen zunehmend. Der medizinische Fortschritt konnte ihnen nicht helfen. Zu diesem Ergebnis kommt eine im Lancet publizierte Studie mit fast 20.000 hochbetagten Chinesen (2017; doi: 10.1016/S0140-6736(17)30548-2).

Weltweit wächst eine Altersgruppe am schnellsten, die über 80-Jährigen. Frühere Stu­dien konnten nachweisen, dass Menschen heutzutage nicht nur älter werden, sondern dabei auch gesünder leben als früher. Als Grund führen die Vertreter dieser These den medizinischen Fortschritt, einen besserern Lebenstil und sozioökonomische Vorteile an. Die aktuelle Studie zeigt jedoch genau das Gegenteil und wird dabei von ähnlichen Stu­dien aus Schweden zu Lungenkapazität und Kognition sowie aus Japan zur Demenz unterstützt.

Dafür haben die Forscher um Yi Zeng zwei Gruppen der ältesten Menschen in China untersucht und jeweils jene, die in einem Abstand von zehn Jahren geboren wurden, verglichen. Die Kohorte, die der Chinese Longitudinal Healthy Longevity Study ent­stammt, wurde unterteilt in 80- bis 89-Jährige (n = 7.288), 90- bis 99-Jährige (n = 7234) und 100- bis 105-Jährige (n = 5.006). Von dieser Kohorte wurden aufgrund der hohen Sterberate nur 2,8 Prozent sowohl im Jahr 1998 und 2008 interviewt. Das Interesse der Autoren galt dabei der Mortalität, der täglichen Aktivität (activities of daily living, ADL), den physischen und kognitiven Fähigkeiten.

Um die physischen Fähigkeiten zu testen, mussten die Teilnehmenden von einem Stuhl aufstehen, ein Buch vom Boden aufheben und sich einmal um ihre eigene Achse drehen. ADL analysierten die Forscher anhand subjektiver Einschätzungen der Teil­nehmenden. Dabei wurde gefragt, ob sie noch selbstständig essen, sich anziehen oder die Toilette nutzen können.

Vergleich der 80- bis 105-Jährigen,

1998 versus 2008 Mortalität:

Reduktion um 0,2 bis 1,3 Prozent

Reduktion um 0,2 bis 1,3 Prozent Schwierigkeiten tägliche Aktivität:

Reduktion um jährlich 0,8 bis 2,8 Prozent

Reduktion um jährlich 0,8 bis 2,8 Prozent kognitive Fähigkeit:

Anstieg um jährlich 0,7 bis 2,2 Prozent

Anstieg um jährlich 0,7 bis 2,2 Prozent physische Fähigkeiten:

Anstieg um jährlich 0,4 bis 3,8 Prozent

Wer zehn Jahre später geboren wurde, hatte einen klaren Überlebensvorteil in allen drei Altersgruppen. Bei den 80- bis 89-Jährigen sank die Sterblichkeit von 10,3 Prozent im Jahr 1998 auf 9,6 Pro­zent im Jahr 2008; bei den 90- bis 99-Jährigen beobachteten die Autoren eine Reduktion von 24,1 Prozent auf 23,4 Prozent; bei den über 100-Jährigen von 40,7 Prozent auf 38,0 Prozent.

Erstaunlicherweise hatten alte Menschen im Jahr 2008 jedoch schlechtere physi­sche Fähigkeiten als Gleichaltrige im Jahr 1998. Das traf für alle Altersgruppen zu und bestätigte sich auch bei den kognitiven Fähigkeiten (siehe Kasten). Die bessere Bewer­tung der ADL führen die Forscher auf komfortablere Hilfsgeräte und Services zurück. Warum diese jedoch nicht einhergehen mit einer ebenfalls besseren kognitiven und physischen Gesundheit, muss erst noch untersucht werden.